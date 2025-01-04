تيارت: وفاة أحد أقدم المراسلين الصحفيين

توفي الزميل بن شهرة حمزاوي، مراسل يومية "واست أنفو" و"لانوفال ريبليك"، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، ألزمه الفراش قبل نحو شهر.

ويعد الفقيد، البالغ من العمر 67 سنة، من بين أقدم المراسلين الصحفيين بالولاية، والأكثر حضورا في الساحة الإعلامية، يملك رصيدا كبيرا حول كل ما يتعلق بالتنمية داخل الولاية وخارجها، اكتسبه خلال فترة عمله متعاونا مع عدة يوميات ناطقة بالفرنسية، منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وحتى خلال فترة علاجه، إلى أن ألزمه المرض الفراش في الأسابيع الأخيرة.

وستنضم صورة الزميل بن شهرة إلى صور الزملاء الذين غادرونا، المعلقة ببهو دار الصحافة، على غرار الزميلة حياة دياب، اعمر عباس، سبع بلحول، محمد أوسعيد وغيرهم.. لنبقى نتذكرهم ونترحم عليهم.