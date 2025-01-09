أشرف وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، اليوم السبت، بولاية تيبازة، على انطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية، مؤكدا أن إعطاء انطلاقة هذه التظاهرة يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي وجهها في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2024، والتي وجه من خلالها إلى ضرورة إعادة تنظيم الرياضة المدرسية وتهيئتها بطريقة تكون فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية، ورافدا من روافدها.

وقال وزير التربية الوطنية، الذي كان مرفقا بوزير الشباب، مصطفى حيداوي، ووالي تيبازة، علي مولاي، في كلمته خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية، من مركز تحضير النخب الوطنية "الإخوة سوكان" بفوكة، إن انطلاقة البطولة الوطنية المدرسية في الرياضات الجماعية التي يشهدها أبناؤنا على مستوى جميع ولايات الوطن، تأتي من تنظيم مديريات الرياضة والاتحادية الجزائرية للرياضات الجماعية مع مديريات التربية.

وأضاف سعداوي أن إعطاء انطلاقة هذه التظاهرة يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي وجهها في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2024، والتي وجه من خلالها إلى ضرورة إعادة تنظيم الرياضة المدرسية وتهيئتها بطريقة تكون فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية ورافدا من روافد المنظومة التربوية، كما وجه الرئيس بضرورة إعادة تنظيم مقررات حصة التربية البدنية في جميع المؤسسات التربوية، ومن ضمن توجيهات التي تم تجسيدها من طرف وزارة التربية الوطنية تحقيقا لتنظيم التربية البدنية، باللجوء إلى توظيف أساتذة متخصصين في التربية البدينة كواحد من الأساسيات والإجراءات التي تساعد على تحقيق الهدف الكبير المرجو من التربية البدينة للوصول إلى نخبنا الوطنية والتي أعلنت عنها الوزارة سابقا "وقلنا عنها أبطالنا في مدارسنا".

وتابع الوزير سعداوي: "تعزيزا لهذا الهدف الكبير، تأتي هذه البطولة من أجل فتح المجال أمام أبنائنا المتواجدين على مستوى جميع مدارسنا في ولايات الوطن، حتى في الولايات البعيدة للوصول للأبطال حيثما وجدوا"، مشيرا، إلى أن الوزارة تشتغل على بناء استراتيجية عميقة ودقيقة حتى يتم تجسيد هذا "القرار الكبير" في أجندة واضحة ودقيقة تتابعها وزارة التربية الوطنية، لتحقيق هذه الأهداف السامية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الالتفاتة والتقدير الكبير الذي توليهما لأساتذة التربية البدنية المنخرطين في هذا المشروع، والذين تم توظيفهم لأول مرة كأساتذة مختصين في التربية البدنية، والإنجاز الكبير الذي تشتغل عليه وزارة التربية الوطنية من أجل تحويل هذا التوظيف المؤقت إلى مناصب دائمة قارة يمكن أن تبني عليها استراتيجية وطنية ثابتة وهادئة من أجل الوصول إلى النخب الموجودة داخل أقسامنا ومدارسنا، وهي الاستراتيجية التي تقودها وزارة التربية انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية .

كما أفاد الوزير بأن وزارة التربية الوطنية تشتغل على هذا التزاوج وتعزيز المنظومة التربوية ككل إلى جوار المواد العلمية والأدبية وما يتلقاه التلاميذ إلى فسح المجال إلى التنشيط الرياضي والتنشيط الثقافي، من أجل أن يكون مساعدا ومعززا للمنظومة التربوية، لافتا إلى أن التلاميذ سيكون لهم يوميا من أيام الدراسة متسع من أجل إما لتنشيط رياضي أو لتنشيط ثقافي لشحذ الهمة وتقوية الإرادة لدى التلاميذ بهذه المتسعات من التنشيط من أجل تحصيل أكبر للتلاميذ، وهو أيضا وسيلة من وسائل تخفيف البرنامج على التلاميذ والمعلمين والأساتذة، وهو الهدف من هذه البطولة بالوصول إلى أبطالنا الموجودين بأقسامنا .