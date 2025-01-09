ثلوج كثيفة تجتاح 18 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط ثلوج كثيفة، على مرتفعات وسط وشرق البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن مرتفعات ولايات عين الدفلى، البليدة، المدية، الجلفة، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة وباتنة، ستشهد تساقط ثلوج كثيفة، يصل سمكها ما بين 5 و10 سم، بداية من 23:00 ليلا من يوم غد الأحد، لتستمر إلى غاية 06:00 من صباح يوم الثلاثاء المقبل.

كما ستعرف مرتفعات: تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج وسطيف، تساقط ثلوج كثيفة، يصل سمكها ما بين 15 و25 سم، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا من يوم غد الأحد، إلى الثالثة من فجر يوم الثلاثاء المقبل.