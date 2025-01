Le DG d’"Algérie Poste " rassure

Le directeur général d’Algérie Poste, Louai Zaidi, a rassuré les citoyens suite aux perturbations qui ont affecté l’application "BaridiMob".

Dans des déclarations à la presse ce samedi, il a affirmé qu’"aucun dinar ne sera retiré des comptes des citoyens".

Zaidi a précisé que les perturbations concernaient certaines opérations de transfert entre comptes. Il a présenté ses excuses aux clients de l’établissement, tout en ajoutant qu’un léger retard avait été enregistré dans le traitement des opérations, mais que "les montants seront crédités sur les comptes au plus tard mardi".

Plus tôt dans la journée, "Algérie Poste" avait publié un communiqué indiquant que "l’application était en cours d’optimisation en vue de meilleures prestations", rassurant que “l’application répond aux normes de sécurité”.

Le communiqué précisait également que “la plupart des opérations ont été accomplies avec succès, bien que certaines aient accusé un retard comptable, et seront disponibles sur les comptes dès la fin de la mise à jour”.