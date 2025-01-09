ضربة موجعة لقوات الاحتلال في غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بمقتل 7 جنود وإصابة آخرين جراء تفجير لغم بقوة صهيونية في شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن موقع "حدشوت للو تسنزورا" العبري، أن 7 جنود قتلوا، وتم إجلاء أكثر من 33 جريحا من قوات الاحتلال من معارك غزة، خلال اليوم، من بينهم ضابط كبير برتبة عميد حيث أصيب بجروح خطرة في تفجير فتحة النفق شمالي قطاع غزة.

وحسب موقع "لبنون شيتح إيش"، فإن الجنود القتلى اليوم في قطاع غزة هم أربعة من لواء ناحال، اثنين من لواء كفير وواحد من لواء جفعاتي. وأشار الموقع العبري إلى أن أربعة من الجنود قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة بعربة "هامر" غير محمية.

وأشارت وسائل الإعلام العبري إلى أن من بين المصابين 11 في حالة خطيرة من بينهم ضابط كبير برتبة عميد، ووصفت اليوم أنه أحد أكثر الأيام دموية في صفوف قوات الاحتلال بقطاع غزة منذ أشهر.

ووفقًا لاعترافات الاحتلال، فقد ارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال في معارك شمال قطاع غزة إلى أكثر من 50 قتيلا.

وعبرت مواقع للمستوطنين عقب العملية عن غضبها بالقول: "الدجال نتنياهو قال منذ عدة أشهر أننا على بعد خطوة واحدة من النصر الكامل، ومنذ ذلك الحين أحصينا مئات القتلى من الجنود وعشرات القتلى من الأسرى في غزة هذا هو الفشل الكامل".

وخلال الحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أقر الاحتلال بمقتل 831 ضابطا وعسكريا.