Le classement de l'armée algérienne pour l'année 2025

L'indice "Global Firepower", spécialisé dans les affaires militaires, a révélé la liste des armées les plus puissantes du monde pour 2025. Les États-Unis ont maintenu leur première place, suivis par la Russie et la Chine, tandis que l'Égypte, l'Arabie saoudite et l'Algérie ont dominé la liste des pays arabes.

Selon cette liste, les États-Unis occupent la première place, suivis de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de la Corée du Sud dans les cinq premières positions. En revanche, les pays figurant aux dernières places de la liste des armées les plus puissantes du monde pour 2025 sont le Kosovo, la Somalie, la République centrafricaine, le Bénin et le Bhoutan.

La liste inclut également certains pays arabes et musulmans dans des positions avancées parmi les 145 pays répertoriés. L'armée égyptienne arrive en tête des armées arabes et en 19e position mondiale, suivie de l'armée saoudienne à la deuxième place, puis de l'armée algérienne en troisième position, de l'armée irakienne en quatrième et de l'armée des Émirats arabes unis en cinquième position.

L'indice de puissance de feu mondial pour 2025 est un classement des forces militaires de tous les pays, qui repose sur 50 indicateurs pour déterminer l'« indice de puissance », allant du nombre d'armes à la diversité des armes et des ressources naturelles, y compris les industries, la stabilité financière, les capacités logistiques, la géographie, la capacité technologique, la taille des forces, la préparation au combat, l'entraînement et d'autres indicateurs solides.