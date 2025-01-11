أول ضحية بالغاز في النعامة هذه السنة

سجلت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس السبت، أول ضحية تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون لسنة 2025، حسب بيان مصالح الحماية المدنية.

الضحية امرأة عمرها 25 سنة، تقطن بحي 250 سكن بالنعامة، توفيت بسبب تسممها بغاز أحادي أكسيد الكربون، المتسرب من مدفأة التسخين. وتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد قادري بالنعامة.

في حين، تم تقديم إسعافات أولية لشخصين آخرين فاقدين للوعي وتحويلهما إلى ذات المستشفى.

للإشارة، فإن مسكن الضحية وجد من دون تهوية، وهو الخطر الذي تحذر منه مصالح الحماية المدنية في جميع تدخلاتها وحملاتها التحسيسية.