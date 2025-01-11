خيبة جديدة لشباب بلوزداد

ودع شباب بلوزداد، مسابقة رابطة الأبطال الافريقية من دور المجموعات بعد خسارته اليوم 1-2 أمام مضيفه أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ولم يقدم اشبال المدرب عبد القادر عمراني ما يشفع لهم حتى يتطلعوا لنتيجة أفضل حيث استسلموا لواقعية "القراصنة" الذين سجلوا هدفين الأول عن طريق موفوكينغ (الدقيقة 20) بعد خطأ مشترك من بن قيط والحارس زغبة والثاني عن طريق تسديدة رائعة من مباتها (الدقيقة 60) قبلها كان مهاجم الشباب عبد الرحمان مزيان قد فوت على فريقه فرصة معادلة النتيجة بعد انفراد صريح (الدقيقة 26) قبل أن يسجل بن قيط هدفا في أخر انفاس المباراة.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد شباب بلوزداد عند النقطة السادسة في المركز الثالث خلف المتصدر أورلندوا بيراتس (11 نقطة) والأهلي المصري (10 نقاط) ليغادر المنافسة قبل جولة عن نهاية دور المجموعات ومواجهة ملعب أبيدجان المقررة السبت المقبل والتي صارت بلا أهمية ولا قيمة.

وبات واضحا أن الشباب لم يستخلص شيئا من دروس مشاركاته السابقة حيث تواصل نتائجه في رابطة الابطال الافريقية في الانحدار حيث بعد التواجد في الدور ربع نهائي خلال سنوات 2021 و2022 و2023 لم يتجاوز عتبة دور المجموعات في أخر مشاركتين أكثر من هذا تعرض لهزائم ثقيلة ومهينة.