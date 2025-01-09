الجزائر أول مصدر للغاز نحو هذا البلد

احتلّت الجزائر صدارة قائمة أكبر مصدّري الغاز نحو إسبانيا في 2024، بنسبة 38.5 بالمائة، ما جعلها تحكم قبضتها على إمدادات الدولة الأوروبية للعام الثاني على التوالي.

ووفق بيانات حديثة نشرتها منصة "الطاقة" المتخصصة، فقد بلغت الصادرات الوطنية من الغاز إلى إسبانيا في العام الماضي (2024) 131.2 تيراواط/ساعة، بعد أن سجلت 116.3 تيراواط/ساعة في عام 2023.

وفي الإجمالي، سجّلت واردات إسبانيا من الغاز في 2024 انخفاضًا بنسبة 14.7% على أساس سنوي، من بينها 60.3% غازًا مسالًا، و39.7% غازًا طبيعيًا.

وبلغت واردات إسبانيا من الغاز (الطبيعي والمسال) حوالي 339.4 تيراواط/ساعة في العام الماضي، مقارنةً بـ398.0 تيراواط/ساعة في عام 2023. بيعي، و25.3 تيراواط/ساعة من الغاز المسال.

وحسب نفس البيانات، تقدمت روسيا إلى المرتبة الثانية، بنسبة 21.3%، بـ72.0 تيراواط/ساعة من الغاز المسال، لتبقى ثابتة تقريبًا عند 72.7 تيراواط/ساعة في عام 2023، بينما تراجع الغاز المسال الأميركي إلى المرتبة الثالثة، بنسبة 16.6%، بإجمالي 55.4 تيراواط/ساعة، في انخفاض هائل من 83.9 تيراواط/ساعة في 2023، و128.8 تيراواط/ساعة في عام 2022، عندما تصدّرت القائمة حينها.

وجاءت نيجيريا في المرتبة الرابعة بقائمة أكبر مصدري الغاز إلى إ

جاءت الجزائر في مقدمة أكبر مصدري الغاز إلى إسبانيا في 2024، بنسبة 38.5%، مقسمة بين 105.9 تيراواط/ساعة من الغاز الط سبانيا في 2024، بنسبة 7.2%، بإجمالي 24.35 تيراواط/ساعة من الغاز المسال، انخفاضًا من 54.0 تيراواط/ساعة منذ جانفي حتى ديسمبر 2023.