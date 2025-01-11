كأس الجزائر: تأهل شباب حي الجبل على حساب بارادو

حقق فريق شباب حي الجبل، الناشط في قسم ما بين الجهات، مفاجأة مدوية في منافسة كأس الجزائر لكرة القدم، بتأهله إلى الدور ثمن النهائي، بإقصائه نادي بارادو، المنتمي إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء المباراة في وقتيها الرسمي والإضافي بالتعادل (2-2، الشوط الأول: 1-2)، مساء اليوم الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة)، لحساب الدور الـ 16.

وافتتح نادي بارادو باب التسجيل في الدقيقة الـ 24 عن طريق اللاعب نسيم يطو، قبل أن يعدل حي الجبل الكفة عبر ضربة جزاء نفذها اللاعب نجاح (51 د).

وأضاف اللاعب كرميش الهدف الثاني لصالح تشكيلة "الباك" في الدقيقة الـ 56 من عمر الشوط الثاني، بينما عدل النتيجة لفائدة تشكيلة “لامونطان” اللاعب قرزو (75 د) برأسية محكمة.

ولحساب الدور ثمن النهائي، يواجه شباب حي الجبل مضيفه فريق مولودية بجاية (ما بين الجهات) الذي تأهل أمس السبت على حساب مضيفه اتحاد عنابة الناشط في الرابطة الثانية هواة، بهدف نظيف.

ومعلوم أن الدور الـ 16 شهد تأهل العديد من أندية النخبة على غرار ترجي مستغانم، مولودية البيض، مولودية وهران، واتحاد بسكرة، في الوقت الذي شهدت فيه مفاجأة تمثلت في إقصاء فريق شبيبة القبائل الناشط في بطولة النخبة، عقب خسارته أمام الضيف اتحاد الحراش المنتمي إلى الرابطة الثانية هواة بـ 0-1.

وتتواصل مباريات هذا الدور من منافسة "السيدة الكأس" بعد غد الثلاثاء، حيث ستكون مهمة شبيبة الساورة صعبة عندما يحل ضيفًا على رائد القبة (الرابطة الثانية هواة) الذي يحدوه أمل كبير في العودة إلى بطولة النخبة بعد عدة سنوات من الغياب.

أما قمة هذا الدور، فستجمع بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، يوم الخميس 20 من شهر فبراير المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مقابلتين متأخرتين عن الدور الـ 32 ستلعبان لاحقًا، ويتعلق الأمر بأولمبي أقبو (الرابطة 1) – شباب قسنطينة (الرابطة 1)، على أن يواجه المتأهل منهما مستقبل أرزيو (الجهوي الأول)، إضافة إلى مباراة اتحاد الجزائر (الرابطة الأولى) – أولمبيك مقرن (الرابطة الثانية)، والتي سيلاقي الفائز فيها تشكيلة نجم مقرة (الرابطة الأولى) في الدور السادس عشر.