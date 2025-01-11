وزير الاتصال يعزي في وفاة الإعلامي حمزاوي بن شهرة

تقدم وزير الاتصال، محمد مزيان، بأخلص تعازيه إثر وفاة الإعلامي حمزاوي بن شهرة، الذي كان مراسلا للعديد من اليوميات الوطنية والجهوية.

وجاء في رسالة التعزية "إثر وفاة الإعلامي حمزاوي بن شهرة، يتقدم وزير الاتصال السيد محمد مزيان بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد خاصة وإلى الأسرة الإعلامية كافة، راجيا من المولى العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وقد "اشتغل الفقيد لمدة تقارب الـ 40 سنة في الحقل الإعلامي، حيث كان مراسلا للعديد من اليوميات الوطنية والجهوية الناطقة باللغة الفرنسية على غرار "جون انديباندون" و"واست انفو". (إنا لله وإنا إليه راجعون)".