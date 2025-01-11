صادي يهنئ اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة

قدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، مساء اليوم، عبر منشور على الحساب الرسمي لـ"الفاف"، في"فيسبوك"، تهانيه الخالصة لناديي اتحاد الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني (شباب قسنطينة) بمناسبة تأهلهما إلى الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وتأهل فريق اتحاد الجزائر إلى ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه أورابا يونايتد البوتسواني بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد بمدينة فراسيستاون (بوتسوانا)، ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الأولى، تأهل فريق شباب قسنطينة إلى ربع النهائي بفوزه الكبير على النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة (3-0)، خلال اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.