لليوم السابع على التوالي، تواصل الحرائق التمدد على مساحات إضافية من مدينة لوس أنجلوس، التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية على المحيط الهادئ، غربي الولايات المتحدة.

وحتى صباح اليوم الإثنين، بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحرائق 24 حالة وفاة، علاوة على إجلاء نحو 300 ألف آخرين، الذين تعرضت منشآتهم للحرق أو اقتربت منها النيران، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وتُسابق فرق الإطفاء الزمن لإخماد اثنين من حرائق الغابات المشتعلة في لوس أنجلوس، لليوم السابع على التوالي، مستغلة التحسن الطفيف في الأحوال الجوية، بينما حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن رياحا قوية تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة قد تعود خلال الأيام المقبلة.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء إضافية لأكثر من 150 ألف شخص، وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مناطق جديدة في كاليفورنيا.

من جانبه، قال حاكم الولاية، غافن نيوسوم، إن هذه الحرائق قد تكون الكارثة الأشد تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث دمرت آلاف المنازل وأجبرت 100 ألف شخص على إخلاء منازلهم، ويتوقع أن تنجم عن هذه الكارثة خسائر بقيمة 150 مليار دولار.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المساحة الإجمالية التي احترقت بسبب حرائق باليساديس وإيتون وهيرست بلغت نحو 38629 فدانا، اعتبارا من الساعة 2:30 صباحا، بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وفقا للأرقام الصادرة عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن هذا يعادل نحو 60 ميلا مربعا، بينما تبلغ مساحة مدينة باريس 40 ميلا مربعا، ما يعني أن الحرائق اجتاحت مساحة من الأرض أكبر من عاصمة فرنسا.