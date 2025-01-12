هذه الطرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أدى التراكم الكثيف للثلوج التي تشهدها العديد من ولايات الوطن، إلى قطع طرق رئيسية وولائية عديدة أمام حركة المرور.

وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، في آخر تحديث يخص حالة الطرقات، اليوم الإثنين، على صفحتها "طريقي"، فإن الثلوج تسببت في قطع عدة طرقات على مستوى 5 ولايات.

فبولاية البويرة، أغلق "الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة ببلدية الأسنام، ولاكوكار بسبب تراكم الثلوج".

كما أغلق "الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج، بالبويرة وواسيف بتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان ببلدية الصهاريج".

وأغلق أيضا "الطريق الوطني رقم 15، الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى كول تيروردة ببلدية أغبالو".

وعلى مستوى ولاية تيزي وزو، فقد أغلق "الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين بلدية بومهدي ومنطقة أسول، وكذلك الحال بالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى فج تيروردة ببلدية إفرحونان، بسبب تراكم الثلوج".

كما أغلق "الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية، بالضبط على مستوى فج شلاطة ببلدية إليلتن في تيزي وزو"، وكذلك الحال "بالطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية، بالضبط على مستوى منطقة شلاطة، ببلدية بني زيكي في تيزي وزو".

وبولاية بجاية، "أغلق الطريق الوطني رقم 26أ، الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، على مستوى فج شلاطة ببلدية شلاطة".

وبولاية برج بوعريريج، "أغلق الطريق الوطني رقم 106، الرابط بين ولايتي برج بوعريريج وبجاية، بالضبط على مستوى منطقة المشرع بلدية ثنية النصر"، وكذلك الحال "بالطريق الوطني رقم 76 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج وسطيف، بالضبط على مستوى منطقة المدافع ببلدية برج زمورة". كما أغلق "الطريق الولائي رقم 43، بالضبط على مستوى منطقة تراكبت بلدية القلة، بسبب تراكم الثلوج".

وبولاية سطيف، "أغلق الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، بالضبط على مستوى بلدية عموشة"، وكذلك الحال، "بالطريق الوطني رقم 09 أ، الرابط بين بلديتي عموشة وأوريسيا، بالضبط على مستوى قرية الضيافات ببلدية عموشة".

كما "أغلق الطريق الوطني رقم 76 الرابط بين بلديتي ڤنزات وحربيل، بالضبط على مستوى بلدية ڤنزات، فيما لا تزال باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور".