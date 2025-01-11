رئاسة الجمهورية تعزي

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، تعازيها لأسرة الفقيد بن شهرة حمزاوي، مراسل يوميتي "واست أنفو" و"لانوفال ريبليك"، من ولاية تيارت.

وجاء في نص العزية: "تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بخالص التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد بن شهرة حمزاوي، مراسل يوميتي "واست أنفو" و"لانوفال ريبليك"، من ولاية تيارت".

كما "تُعزي المديرية العامة الأسرة الإعلامية كافة في هذا المصاب، مع التضرع إلى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه وكل من عرفه، جميل الصبر والسلوان".

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.



