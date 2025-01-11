اتفاق بين "صيدال" ومحافظة الطاقة الذرية

أشرف كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين محافظة الطاقة الذرية ومجمع صيدال، في مجال إنتاج المنتجات الصيدلانية المشعة، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وأوضح بيان الوزارة، اليوم الإثنين، أن "مراسم التوقيع تمت بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، السيد فؤاد حاجي، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، ومحافظ الطاقة الذرية، السيد عبد الحميد ملاح، بالإضافة إلى إطارات من الوزارتين، ومن المحافظة ومن صيدال".

وحسب البيان ذاته، فإن هذه الاتفاقية تأتي "في إطار مخطط التطوير الاستراتيجي الذي أطلقه مجمع صيدال في مجال إنتاج المنتجات الصيدلانية المُشعة والبرنامج الذي أطلقته محافظة الطاقة الذرية الهادف إلى إنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية المشعة، بهدف تلبية الحاجيات الوطنية من هذه المنتجات".

كما تهدف الاتفاقية الموقعة إلى تحديد مجالات وأشكال التعاون في مجالات إنتاج ومراقبة وتسجيل وتسويق المنتجات الصيدلانية المشعة، والتعاون في مجال الأمان الإشعاعي، ولاسيما في مراحل إنتاج وتخزين ونقل المنتجات الصيدلانية المشعة، وكذا تبادل المعلومات وتسيير الحوادث المرتبطة بالمنتجات الصيدلانية المشعة في إطار الأنشطة الطبية. كما اتفق الجانبان، بموجب الاتفاقية، على تنفيذ ودعم الأنشطة الوطنية للتكوين التأهيلي والبحث العلمي والتقني والتطوير والابتكار التكنولوجي في مجال المواد الصيدلانية المشعة. وبهذه المناسبة أشار وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إلى أن هذا الاتفاق "يمثل خطوة حاسمة لتجسيد طموحنا الوطني لوضع العلم والتكنولوجيا في خدمة الصحة العامة والتنمية المستدامة، حسب توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من هذا المجال أولوية وطنية، كما يتضح هذا من توجيهاته الصادرة يوم 5 فبراير 2023، لتوجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدامات الطبية".