عطاف يتسلم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، عددا من السفراء الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم بصفتهم سفراء جددا لدى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

واستقبل أحمد عطاف، بمقر الوزارة، نيكولاس فيرغيس، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفير الجمهورية الهيلينية الجديد لدى الجزائر.

كما ‏استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، غوانغلي دونج، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى الجزائر.

وفي السياق ذاته، ‏استقبل أحمد عطاف، جيمس روبارت ستيفان دونار، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الجزائر.



