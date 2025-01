Plusieurs routes fermées par la neige

L'accumulation de neige, qui touche de nombreuses wilayas du pays, a entraîné la fermeture de plusieurs routes principales et régionales devant la circulation.

Selon la dernière mise à jour sur l'état des routes, ce lundi, publiée par les services de la Gendarmerie nationale sur leur page "Tariki", la neige a provoqué la fermeture de plusieurs routes dans 5 wilayas.

Dans la wilaya de Bouira, la "route nationale n°33 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou" a été fermée, précisément dans les zones de Tikjda, dans la commune d'Asnam, et de Lakoukar en raison de l'accumulation de neige.

La "route nationale n°30 reliant la commune des Saharidj à Ouacif, dans la wilaya de Tizi Ouzou", a aussi été fermée.

La "route nationale n°15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou" a également été fermée, précisément dans la commune d'Agbalou.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la "route nationale n°33 reliant la commune de Boumhedi à la zone d'Assoul" a été fermée, ainsi que la "route nationale n°15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou", précisément au niveau du col Tirourda.

La "route régionale n°253 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Bejaia" a été fermée au niveau du col Chellata, et la "route régionale n°251 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Bejaia" a été fermée au niveau de la zone de Chellata.

Dans la wilaya de Bejaia, la "route nationale n°26A reliant les wilayas de Bejaia et Tizi Ouzou" a été fermée au niveau du col Chellata.

Dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, la "route nationale n°106 reliant les wilayas de Bordj Bou Arreridj et Bejaia" a été fermée au niveau de Thenia En Nasr, ainsi que la "route nationale n°76 reliant les wilayas de Bordj Bou Arreridj et Sétif", au niveau de la commune de Bordj Zemoura. La "route régionale n°43" a également été fermée au niveau de la commune de Colla, à cause de l'accumulation de neige.

Dans la wilaya de Sétif, la "route nationale n°09 reliant les wilayas de Sétif et Bejaia" a été fermée au niveau de la commune d'Amoucha, de même que la "route nationale n°09A.

La "route nationale n°76 reliant les communes de Guenzet et Harbil".