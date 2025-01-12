وفاة بطلة الجزائر في الكاراتي كوشيكي

نعت مديرية الشباب والرياضة بولاية أم البواقي، اليوم الإثنين، بطلة الجزائر في رياضة "الكاراتي كوشيكي"، سلسبيل ملاك بوشوارب، التي وافتها المنية، عن عمر ناهز 18 سنة.

وجاء في تعزية المديرية عبر صفحتها الرسمية في فايسبوك: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله بطلة الكاراتي بوشوارب سلسبيل ملاك".

وأضافت ذات المديرية: "أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم مدير الشباب والرياضة، السيد أحمد يحياوي، باسمه وباسم كل إطارات وموظفي قطاع الشباب والرياضة، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة والأسرة الرياضية".

من جهتها، نعت أيضا ثانوية بن بلقاسم دودة، تلميذتها بالقول: "التلميذة الفقيدة بوشوارب سلسبيل ملاك، كانت نموذجا في الأخلاق والاجتهاد، وستبقى ذكراها خالدة في قلوبنا".

للإشارة، فإنه لم يكشف عن سبب وفاة بطلة الجزائر في رياضة "الكاراتي كوشيكي" في ربيع عمرها.