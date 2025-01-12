سيدي بلعباس: تفكيك شبكة تبيع العملة الصعبة بطريقة غير شرعية

تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، متمثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في بيع العملة الصعبة بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وأعلنت مصالح الشرطة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن "القضية جاءت بعد استغلال أفراد الشرطة بذات الفرقة لمعلومات مفادها قيام شخص ببيع العملة الصعبة بطريقة غير قانونية بمدينة سيدي بلعباس، التحريات المعمقة لأفراد ذات المصلحة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه رفقة شركائه الثلاثة، وكشف مخططهم الإجرامي المتمثل في بيع العملة الصعبة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال".

وأضاف البيان، أن "العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين (35 و40 سنة) وحجز وضبط مبالغ بالعملة الوطنية فاقت 3 ملايير سنتيم، ومبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات الأجنبية".

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها.

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