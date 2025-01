Abou Obeida révèle les pertes des sionistes au cours des 72 dernières heures

Abou Obeida, porte-parole militaire des "Brigades Ezzedine al-Qassam" (le bras armé du mouvement "Hamas"), a déclaré aujourd'hui, lundi, que l'occupation sioniste avait subi de lourdes pertes en raison des frappes des résistants, affirmant que celle-ci "serait vaincue au nord de la bande de Gaza, honteuse et traînant sa défaite".

Dans une déclaration à la presse, Abou Obeida a indiqué qu'"après plus de 100 jours d'opération de destruction totale et de génocide mené par l'armée ennemie au nord de la bande de Gaza, nos moudjahidines continuent à lui infliger de lourdes pertes et à lui porter des coups sévères, ayant causé, au cours des 72 dernières heures, plus de 10 morts et des dizaines de blessés".

Abou Obeida a ajouté que " les pertes dans les rangs de l'armée de l'occupation sont bien plus importantes que ce qu'elle annonce, et que l'ennemi sera vaincu au nord de la bande de Gaza, honteux et défait, sans avoir pu briser la résistance. Le seul succès qu'il a obtenu est la destruction, la dévastation et les massacres commis contre les innocents".

L'agression continue de l'occupation sioniste contre le nord de la bande de Gaza depuis 100 jours a fait 5 000 martyrs et disparus, ainsi que 9 500 blessés, dont certains souffrent de blessures graves et chroniques. De plus, 2 600 personnes ont été arrêtées, dont des femmes et des enfants, en violation flagrante de toutes les conventions et lois internationales, selon ce qu'a annoncé le bureau de l'information gouvernementale dans la bande de Gaza.

L'armée sioniste poursuit son agression contre Gaza pour le 465e jour consécutif, où ses avions bombardent les environs des hôpitaux, des bâtiments, des tours et des maisons des civils palestiniens, les détruisant sur leurs habitants, tout en interdisant l'entrée d'eau, de nourriture, de médicaments et de carburant.

Depuis octobre 2023, l'agression a fait plus de 156 200 martyrs et blessés palestiniens, dont la majorité sont des enfants et des femmes, et plus de 11 000 disparus, en plus des destructions massives et d'une famine ayant tué des dizaines d'enfants et de personnes âgées, dans l'un des pires crimes contre l'humanité de l'histoire.