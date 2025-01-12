حجز كمية كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب

تمكنت المصلحة المركزية للإتجار غير المشروع للمخدرات "SCLTIS" بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار بالمخدرات، مع ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج قادمة من المغرب، يقدر وزنها بـ 02 قنطار و24 كلغ،وفقا لبيان الأمن الوطني .

وأوضح البيان الصادر اليوم ، أن "الأبحاث العملياتية المكثفة التي باشرها محققو المصلحة، توصلت إلى الكشف عن المخطط الإجرامي لهذه الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط إنطلاقا من الولايات الغربية إلى وسط البلاد، مع توقيف عناصرها الستة ".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط 320 غرام من الكوكايين، و حجز أربعة "04" مركبات سياحية ونفعية، كانت تستعمل في إخفاء هذه السموم و نقلها.حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عن جناية حيازة ونقل المخدرات قصد البيع في إطار جماعة إجرامية وتبييض الأموال".