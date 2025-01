L'ambassade d'Algérie à Ankara dément

L'ambassade d'Algérie à Ankara a répondu aux rumeurs diffusées par certains médias concernant une "supposée invitation" d'une délégation kurde en Algérie.

Dans un communiqué publié ce lundi, signé par l'ambassadeur d'Algérie en Turquie, Amar Belani, il a été précisé que ces allégations étaient "fictives et totalement infondées".

"Je tiens à rappeler que les relations solides et stratégiques entre mon pays et la Turquie ne peuvent être soumises à aucune confusion ou ambiguïté inamicale", a ajouté l'ambassadeur.

"L'Algérie ne s'immisce pas dans les affaires internes des autres pays, et cela représente une position doctrinale de notre politique extérieure", a-t-il enchainé.

L'ambassadeur a conclu en affirmant : "Nous condamnons fermement le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, quel que soit son origine, et cela demeure une position constante de notre politique".