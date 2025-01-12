ولاية جديدة تغلق أسواق الماشية

أصدر والي البيض، نور الدين بلعريبي، اليوم الإثنين، قرارا يتضمن غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي ومنع حركة المواشي عبر تراب الولاية لمكافحة داء الحمى القلاعية.

وتلتحق ولاية البيض بعدة ولايات أخرى أعلنت مؤخرا إجراءات للحد من انتشار المرض بعد ظهور بؤر في بعض المناطق عبر الوطن.

وتضمنت تعليمة والي البيض، التي نشرت على الصفحة الرسمية للولاية في "فايسبوك"، غلق كل أسواق الماشية عبر تراب الولاية إلى إشعار آخر، منع كل تجمعات الأبقار، الأغنام، الماعز والجمال في كل إقليم الولاية وكذا استعمال نقاط المياه والمراعي الجماعية، منع أي تشكيل لأسواق المواشي الموازية، غلق جميع المحميات المتواجدة عبر تراب الولاية إلى اشعار آخر.

كما تمنع –حسب التعليمة- "حركة الحيوانات عبر تراب الولاية إلا التي توجه للذبح على مستوى أقرب مؤسسة معتمدة لذبح اللحوم الحمراء على أن تكون مرفوقة بشهادة بيطرية خاصة بالتوجيه للمذبح وذلك إلى غاية تحسن الوضعية الصحية الوبائية المتعلقة بالمواشي عبر الولاية مع ضمان المراقبة الصارمة على مستوى شبكة الطرقات" .