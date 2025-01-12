اتفاقية بين المرصد الوطني للبيئة وشركة "نفطال"

تم، اليوم الإثنين، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية "نفطال"، تهدف إلى إجراء تحاليل للسوائل الصناعية التي تنتجها منشآت الشركة، حسبما أفاد به بيان لوزارة البيئة وجودة الحياة.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمديرة المركزية للصحة والسلامة والبيئة بـ "نفطال"، وهذا تحت إشراف وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي.

وترمي هذه الاتفاقية المبرمة إلى "تنفيذ سلسلة من التحاليل الفيزيائية، الكيميائية، العضوية وغير العضوية للسوائل الصناعية التي تنتجها منشآت شركة نفطال"، كما تسمح "بضمان المراقبة المستمرة والدائمة لنسب التلوث تطبيقا للتشريعات البيئية الوطنية والدولية"، إضافة إلى "تطوير حلول مبتكرة تسهم في تقليص الآثار السلبية على البيئة"، حسب بيان الوزارة.