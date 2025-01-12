إيداع 12 متهما الحبس المؤقت في قضيتي مخدرات

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع اثني عشر متهما رهن الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت نظام الرقابة القضائية في قضتين تتعلقان بحجز كمية كبيرة من المخدرات على مستوى مدينتي برج منايل وبئر خادم.

وحسب بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، فإن المخدرات المحجوزة تقدر بـ 224.16 كلغ من القنب الهندي، كمية من الكوكايين و422.780 كبسولة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى حجز عشر مركبات و174.75 غرام من المعدن الأصفر ومبالغ مالية بالعملة الوطنية.

ووفق ذات البيان، تم تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يومي 9 و13 جانفي 2025، ووجهت لهم جناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، وجنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة.