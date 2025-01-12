الرويسات تتفاوض مع هذا المدرب

باشرت إدارة نادي مستقبل الرويسات التفاوض مع المدرب سعيد حموش لتولي تدريب الفريق، خلفا للمدرب أمين غيموز المستقيل من منصبه رغم نجاحه في جعل الفريق يتصدر بطولة الرابطة الثانية في مجموعة "وسط - شرق" بفارق خمس نقاط عن الملاحق اتحاد الحراش.

ورغم تفاوض إدارة مستقبل الرويسات مع سعيد حموش، الذي أشرف على تدريب مولودية باتنة بداية هذا الموسم، إلا أن رئيس النادي لم يحدد بعد موعدا لترسيم الاتفاق، ما يطرح نقاط استفهام كثيرة بشأن كل هذا التماطل.

وسبق للمدرب سعيد حموش أن حقق الصعود إلى الرابطة الأولى مع سريع غليزان واتحاد بلعباس ومولودية سعيدة، وشارك مع مستقبل واد سلي في "بلاي أوف" عام 2021، وخطف الأضواء، قبل ذلك، مع مولودية سعيدة في موسم استثنائي في الرابطة الأولى.