أبرز علامات الهواتف الذكية في 2024

شهد عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا في قطاع الهواتف الذكية بعد عام صعب في 2023، الذي سجل أدنى مبيعات للهواتف خلال العقد الماضي.



ووفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق "Counterpoint" ارتفع سوق الهواتف الذكية بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحولًا إيجابيًا للصناعة.



ورغم المنافسة الشرسة، كانت "شاومي" العلامة الأبرز هذا العام، حيث حصلت على لقب أسرع مصنع للهواتف الذكية نموًا عالميًا.



وبحسب التقرير، زادت حصة "شاومي" السوقية بنسبة 1% على أساس سنوي، متفوقةً على "أبل" و"سامسونغ"، اللتين شهدتا تراجعًا في حصتيهما السوقية بنفس النسبة.



اللافت أن هذا النمو الكبير لشركة شاومي تحقق رغم غيابها عن السوق الأميركية، أحد أكبر أسواق الهواتف الذكية.



وبدلاً من ذلك، ركزت الشركة الصينية جهودها على التوسع في الأسواق الناشئة في أوروبا، وآسيا، وأفريقيا.



وأرجعت "Counterpoint" هذا النجاح إلى إعادة ترتيب استراتيجية المنتجات، والاتجاه نحو الهواتف المتميزة، بالإضافة إلى حملات تسويقية مبتكرة.



في المقابل، حافظت "سامسونغ" على صدارتها للسوق بحصة بلغت 19%، بفضل الأداء القوي لسلسلة "Galaxy S24" و"Galaxy A"، بينما جاءت "أبل" في المركز الثاني بحصة 18%.



إلا أن استقبال سلسلة iPhone 16 كان أقل من المتوقع، حيث أثر التوافر المحدود لتقنيات "Apple Intelligence" على حماس المشترين في أسواقها الأساسية مثل أميركا.



وتوقعت "Counterpoint" أن تصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي معيارًا رئيسيًا في الهواتف متوسطة المدى بحلول عام 2028، حيث من المتوقع أن تدعم 90% من الهواتف التي يتجاوز سعرها 250 دولارًا هذه التقنية.