أمطار وثلوج مستمرة بهذه المناطق

نبهت مصالح الأرصاد الجوية إلى إستمرار تساقط الأمطار والثلوج، اليوم الثلاثاء، على الولايات الشمالية للوطن اليوم الثلاثاء.

وحسب توقعات ذات المصالح، فستكون الأجواء غائمة وممطرة وباردة اليوم، لاسيما على الولايات الساحلية الوسطى والغربية، مع تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر، لتتحسن الأجواء خلال الليل على المناطق الداخلية الغربية.

وبالمناطق الشرقية، ستكون الأجواءغائمة وباردة مع تساقط أمطار رعدية غزيرة و معتبرة خاصة على أقصى السواحل الشرقية، مع استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 إلى 1200 متر.

أما بالمناطق الجنوبية للوطن، فستبقى الأجواء صافية على العموم، لتتلبد السماء تدريجيا على أقصى الجنوب نحو الهقار وتاسيلي، مع تساقط بعض الأمطار.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فستتراوح ما بين 10 إلى 14 درجة على الولايات الساحلية، ومن 4 إلى 10 درجات على الولايات الداخلية، وما بين 11 إلى 25 درجة بالجنوب.