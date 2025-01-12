مونديال كرة اليد... الخضر في مواجهة عملاق الكرة الصغيرة

تنطلق بطولة العالم لكرة اليد 2025، اليوم الثلاثاء، والتي تشترك 3 دول في تنظيمها، وهي النرويج وكرواتيا والدنمارك، وتستمر إلى غاية يوم الأحد 2 فيفري، بمشاركة 32 منتخبا من بينها الجزائر.

وسيدخل أشبال المدرب فاروق دهيلي، المنافسة اليوم بداية من الساعة 20:30، بمواجهة صعبة وفي غاية التعقيد وغير متكافئة أمام بطل العالم وصاحب الأرض منتخب الدنمارك، في قاعة مدينة هيرنيغ برسم المجموعة الثانية.

وحقق المنتخب الدنماركي اللقب العالمي في آخر 3 دورات مع بطولة 2019 بألمانيا و2021 بمصر وأخيرا نسخة 2023 التي نظمتها السويد وبولونيا، كما خطف أشبال المدرب جاكبسون، ذهبية الألعاب الأولمبية بباريس 2024، على حساب منتخب ألمانيا في المباراة النهائية، وهو يتطلع خلال هذه الدورة، مدفوعا بعاملي الأرض والجمهور للوصول لإنجاز غير مسبوق مع التتويج باللقب العالمي تواليا.

في الجهة المقابلة، يصل "الخضر" إلى المونديال بعد فترة تحضير كارثية، بحسب تصريحات اللاعبين ومشاكل إدارية كثيرة (مشكل التأشيرات) وغياب الدعم المادي وحتى المعنوي، والذي اقتصر على زيارة شكلية لوزير الرياضة، وليد صادي، قبل سفرهم إلى كرواتيا لخوض 3 مباريات تحضيرية، ساهمت في عودة بعض الأمل، من خلال الأداء المقدم خلال مواجهة سلوفينيا (الخسارة 32-37) وكوبا (التعادل 27-27) قبل الفوز على المنتخب القطري في المواجهة الثالثة والأخيرة (27-25).

ويضم برنامج السباعي الجزائري، في هذا المونديال، مواجهة نظيره الإيطالي، يوم الخميس 16 جانفي، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة محلية قوية أمام المنتخب التونسي، يوم السبت 18 من الشهر الجاري دائما، وهم المواجهتان اللتان لا يملك فيهما رفقاء بركوس سوى سلاح الإرادة من أجل تحقيق التأهل للدور المقبل، ومنه المساهمة في تغيير الواقع المظلم لهذه الرياضة.