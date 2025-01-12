"حرائق لوس أنجلوس أكبر من ضربة نووية"

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حجم الدمار الناتج عن حرائق الغابات المشتعلة في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بأنه يفوق أضرار ضربة نووية.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "نيوزماكس"، أمس الإثنين، علق ترامب على وضع الحرائق في لوس أنجلوس قائلا: "الوضع أسوأ بكثير مما يمكنك رؤيته على شاشة التلفزيون. أعتقد أن الضرر أكبر مما كان سيحدث لو تم استخدام سلاح نووي".

واتهم ترامب، في وقت سابق، مسؤولي ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدم الكفاءة، بسبب تعاملهم مع حرائق الغابات المميتة، التي اندلعت حول لوس أنجلوس. من جهته، أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، قرارا بإجراء تحقيقات بشأن ضعف ضغط مياه صنابير الحرائق، وذلك بعد تقارير عن فراغ خزانات مياه كانت مخصصة لعمليات الإطفاء، ما أدى إلى تفاقم حرائق الغابات في مناطق شاسعة سكنية من ولاية كاليفورنيا.

وتعتبر حرائق الغابات التي بدأت في مقاطعة لوس أنجلوس في 7 جانفي، هي الأكبر في تاريخ الولاية. وذكرت السلطات أن المساحة الإجمالية للحرائق تجاوزت 16 ألف هكتار، كما بلغت الحصيلة المؤقتة 16 قتيلا.