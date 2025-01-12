هذه هي حالات تمديد عطلة الأمومة

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا متتاليا، بعد انقضاء الفترة القانونية لها، في بعض الحالات.

وقالت وزيرة التضامن في جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، إن عطلة التمديد تستفيد منها المرأة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الوضع الصحي لمولودها.

وأضافت في ذات السياق، أن عطلة التمديد تستفيد منها المرأة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير.

وحسب قول الوزيرة مولوجي، يمكن تمديد عطلة الأمومة لمدة إضافية ودون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا، والتمديد الإضافي يكون في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية للمولود.



