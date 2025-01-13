قرار في صالح شباب قسنطينة

سلطت لجنة الانضباط بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم، عقوبة ضد نادي سيمبا التنزاني بلعب لقاء واحد دون جمهور، والذي سيكون يوم الأحد القادم أمام شباب قسنطينة لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دوري مجموعات كأس "الكاف" في ملعب دار السلام، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفها لقاء سيمبا والضيف الصفاقسي التونسي خلال الجولة الثالثة من ذات المنافسة.

قرار معاقبة نادي سيمبا خلف ارتياحا كبيرا لدى جماهير النادي القسنطيني وحتى الطاقم الفني للفريق ولاعبيه، باعتبار أن أشبال المدرب خير الدين مضوي سيلعبون أمام نادي سيمبا ورقة الظفر بصدارة المجموعة الأولى، حيث يكفي رفقاء القائد إبراهيم ذيب التعادل من أجل تحقيق هذا الهدف، وغياب جماهير الفريق المحلي عن المواجهة سيخفف دون شك الضغط عن النادي القسنطيني ويجعله يلعب المباراة بأكثر أريحية.