تنصيب المدير العام للبحرية التجارية والموانئ

أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، على مراسم تنصيب هلال بن عودة، مديرا عاما للبحرية التجارية والموانئ، حسب ما أورد بيان لوزارة النقل.

وخلال مراسم التنصيب، التي تمت بمقر الوزارة وبحضور إطارات الإدارة المركزية، ومسيري المجمعات القطاعية، اغتنم الوزير الفرصة لـ"التذكير بالتحديات الكبرى التي تواجه قطاع النقل، لاسيما النمط البحري، داعيا إلى ضرورة ترسيخ روح التعاون، والعمل كفريق واحد في سبيل الرقي بهذا النمط الاستراتيجي، وتحقيق جميع الأهداف المسطرة".

كما أبدى الوزير –حسب البيان- استعداده لتقديم كل الدعم اللازم للمدير العام الجديد في أداء المهام الموكلة إليه، متمنيا له السداد والتوفيق.