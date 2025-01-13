مشروع استراتيجي جديد بتندوف

سيتم ''في القريب'' إطلاق أشغال مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بقدرة إنتاج 200 ميغاوات بولاية تندوف، في إطار برامج تأمين الحاجيات الطاقوية للمشروع المنجمي العملاق بغارا جبيلات والمناطق المحيطة به، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مصالح الولاية.

وأسندت أشغال هذا المشروع الطاقوي الضخم الذي سينجز على بعد 80 كلم من منطقة غارا جبيلات إلى المجموعة الصينية "سيجيسي" العملاقة في توليد الطاقة الشمسية، على مساحة إجمالية قوامها 400 هكتار، وهو المشروع الأول من نوعه في الجزائر، الذي يأتي تنفيذا لسياسة الانتقال الطاقوي في الجزائر، الرامية إلى تطوير الطاقات المتجددة وتنويع المصادر الطاقوية. استنادا إلى ذات المصدر.

وخصص لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي غلافا ماليا يفوق 19 مليار دج، حيث يتضمن الاتفاق المبرم بين الطرفين الجزائري والصيني تجهيز المحطة بنظام تخزين الطاقة الذي سيعمل على تعزيز الشبكة الكهربائية بالمنطقة، وتوفير عديد مناصب الشغل خلال مرحلتي الإنجاز، وفق ما أشير إليه.

ومن شأن هذا المنشأة الطاقوية الهامة أن تلبي احتياجات المشروع المنجمي العملاق بغارا جبيلات، ومصنع المعالجة الأولية للحديد الخام، وكذا الهياكل التابعة للمشروع من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تدعيم ولاية تندوف بشبكة كهربائية ذات ضغط عالي، حسب البطاقة التقنية للمشروع.