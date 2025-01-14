عودة الكرة الذهبية إلى الجزائر

جرى بمقر التلفزيون العمومي، أول أمس، اجتماع تنسيقي أول، خاص بمشروع تنظيم حفل جوائز الكرة الذهبية الجزائرية.

والفكرة، بحسب ما أشار إليه مصدر عليم، ليست جديدة، إذ طرحها مدير الأخبار، العام الماضي، لكنها لم تتجسد على أرض الواقع، لتعود هذا العام بأكثر تصميما من مسؤولي التلفزيون، من أجل إطلاق النسخة الأولى، خلال شهر جوان المقبل، لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والمواهب الكروية في الجزائر، عن الموسم الكروي الحالي، اعتمادا على تصويت المختصين ورجال الإعلام، مع جعلها، مستقبلا، تقليدا سنويا والارتقاء بها إلى مستوى أهم المواعيد الرياضية الجزائرية، عبر وضع وتسخير كل الإمكانات التقنية والبشرية.

وكانت جريدتا "الهداف" و"لوبيتور"، اللتان توقفتا عن الصدور، قد أطلقتا، في 2001، مسابقة الكرة الذهبية الجزائرية لأول مرة، وشهدت النسخة الأولى منها، تتويج جمال بلماضي، وحافظت على هذا التقليد لأكثر من 15 سنة، وحققت نجاحا إعلاميا وجماهيريا معتبرا، خاصة مع حضور وتواجد ألمع النجوم الكروية في العالم (كرويف، ريفالدو، زانيتي، روبرتو كارلوس وغيرهم)، قبل أن تتوقف لأسباب مادية وتنظيمية، سنة 2019، مع تتويج المهاجم الدولي، بغداد بونجاح بآخر طبعة.

شعيب كحول