طرق مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها عدة مناطق من الوطن، خلال اليومين الماضيين، في قطع عدة طرق وطنية وولائية، بسبب تراكم الثلوج، فيما تتواصل جهود مصالح الدرك الوطني والسلطات المعنية من أجل فتح مختلف مقاطع الطرقات.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الأربعاء، بأن عدة طرق مغلقة في ولايات عديدة، بسبب تراكم الثلوج. وأوضح المركز، في منشور عبر صفحته الرسمية في "الفايسبوك" "طريقي"، أن الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو مقطوع بسبب تراكم الثلوج، بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام وأكوكار بلدية بشلول.

وكذلك بالنسبة للطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى كول تيروردة بلدية أغبالو. كما سجلت المصالح ذاتها، غلق عدة طرق بولاية تيزي وزو،

ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية آيت بومهدي. والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى فج تيرودة بلدية إفروحان. وكذا الطريق الولائي رقم 253، بالضبط على مستوى فج شلاطة، بلدية ليلتن بتيزي وزو.

والطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية، بالضبط على مستوى منطقة شلاطة، بلدية بني زيكي بتيزي وزو.