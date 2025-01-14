الإرهابي "أولاد الشيخ باي" يسلم نفسه

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 جانفي 2025، عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية، عبر كامل التراب الوطني. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، بأن الإرهابي المسمى "أولاد الشيخ باي"، المدعو "عبد الواحد" سلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

ووفقا لذات البيان، تم توقيف 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما تم كشف مخبأ يحتوي على كمية معتبرة من القذائف والذخيرة من مختلف العيارات، وكذا مواسير خاصة ببنادق رشاشة وأغراض أخرى، بالقطاع العملياتي في برج باجي مختار، في حين تم كشف مخبأ آخر بأولاد جلال، يحتوي على متفجرات ومعدات تفجير.

من جهة أخرى، وحسب ذات البيان، تم توقيف 57 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 6 قناطير و95 كيلوغراما من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب، فيما تم حجز 4,34 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و98634 قرص مهلوس.

وأضاف البيان أن "عناصر تابعة للجيش، تمكنت من توقيف 286 شخصا وضبط 54 مركبة و211 مولدا كهربائيا و125 مطرقة ضغط وجهازين للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وعين صالح". كما تم توقيف 20 شخصا آخر وحجز 7 بنادق صيد ومسدس آلي و6740 لترا من الوقود، بالإضافة إلى 8 قناطير من مادة التبغ و63 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. وفي سياق آخر، وحسب البيان ذاته، أوقف حراس السواحل176 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.