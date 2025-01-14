تفكيك شبكة تنظم رحلات "الحرڤة" بوهران

تمكنت مصالح الأمن بوهران، ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين وتنظيم رحلات الإبحار السري، حيث نجح أفرادها في توقيف 17 شخصا من جنسيات مختلفة، من بينهم مدبرو هذه الرحلات، حسب ما ورد في بيان مصالح الأمن، صادر اليوم.

وقد جاءت عملية التوقيف، التي طالت أفراد هذه الشبكة الإجرامية، بعد استغلال لمعلومات تحصل عليها عناصر المقاطعة المذكورة ميدانيا، تفيد بقيام أفرادها بالإعداد والتحضير لرحلات الإبحار السري باتجاه الضفة الأخرى، انطلاقا من سواحل الولاية، مقابل مبالغ مالية معتبرة، الأمر الذي استدعى تكثيف التحريات الميدانية والتقنية، وتتبع وترصد المعنيين بهذا النشاط الإجرامي الخطير، مع تحديد هوياتهم وأماكن تواجدهم من خلال استيفاء جميع التدابير القانونية المعمول بها، بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، صاحب الاختصاص الإقليمي، ليتم مباشرة عملية التوقيف التي أسفرت عن حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 150 مليون سنتيم، وآخر بالعملة الصعبة بقيمة 1125 أورو و191 دولارا من عائدات هذا النشاط، إلى جانب مصادرة مركبتين كانتا تستخدمان في تسهيل هذا النشاط المشبوه.

وتم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين (17 شخصا) قدموا بموجبه إلى العدالة، موضوعه جملة من التهم، على غرار تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وتدبير الخروج من التراب الوطني بطرق غير مشروعة لشخص أو عدة أشخاص، قصد الحصول على امتيازات مالية مباشرة مع تهمة تبييض الأموال.