Le Ballon d’Or de retour en Algérie

Une réunion de coordination s’est tenue avant-hier au siège de la télévision publique pour discuter du projet d’organisation de la cérémonie du Ballon d’Or algérien.

Selon une source informée, l’idée n’est pas nouvelle, car elle avait été proposée l’année dernière par le directeur de l’information, sans qu’elle ne voie le jour. Cette année, les responsables de la télévision semblent plus déterminés à concrétiser ce projet, en lançant la première édition en juin prochain. L’objectif est de récompenser les meilleurs joueurs, entraîneurs et talents du football algérien pour la saison en cours, sur la base des votes des spécialistes et des journalistes.

Le projet vise également à en faire une tradition annuelle et à la hisser au rang des événements sportifs majeurs en Algérie, grâce à la mobilisation de tous les moyens techniques et humains nécessaires.

Les journaux El Heddaf et Le Buteur, qui ont cessé de paraître, avaient lancé la compétition du Ballon d’Or algérien en 2001, avec une première édition marquée par le sacre de Djamel Belmadi. Ce rendez-vous annuel a perduré pendant plus de 15 ans, rencontrant un succès médiatique et populaire significatif, notamment grâce à la présence de stars mondiales du football telles que Cruyff, Rivaldo, Zanetti ou encore Roberto Carlos. Cependant, la compétition a été suspendue en 2019 pour des raisons financières et organisationnelles, après le sacre de l’attaquant international Baghdad Bounedjah lors de la dernière édition.