Routes coupées suite à l'accumulation des neiges

Les intempéries ayant touché plusieurs régions du pays ces deux derniers jours ont provoqué la fermeture de plusieurs routes nationales et wilayales en raison des accumulations des neiges. Les services de la Gendarmerie nationale et les autorités concernées poursuivent leurs efforts pour rouvrir les différents tronçons routiers.

Le Centre d’information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale a indiqué, ce mercredi, que plusieurs routes sont fermées dans plusieurs wilayas en raison des chutes de neige. Dans une publication sur sa page officielle Facebook "Tariki", le centre a précisé que la route nationale n°33, reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, est coupée à cause des neiges, notamment au niveau des régions de Tikjda, commune d’El Asnam, et Akouker, commune de Bechloul.

De même, la route nationale n°15 reliant Bouira et Tizi-Ouzou est fermée au niveau de Col de Tirourda. Plusieurs autres routes dans la wilaya de Tizi-Ouzou sont également impraticables.

Il s’agit notamment de la route nationale n°33 reliant Bouira et Tizi-Ouzou, bloquée au niveau de la région d’Aswel, commune d’Aït Boumahdi, de la route nationale n°15 au niveau du col de Tirourda, commune d’Iferhounène, de la route wilayale n°253 au niveau du col de Chellata, commune d’Illilten.

La route de wilaya n°251 reliant Tizi Ouzou et Béjaïa est également fermée au niveau de la région de Chellata, commune Beni Ziki.

Les autorités compétentes intensifient leurs interventions pour dégager les routes et rétablir la circulation dans les zones concernées.