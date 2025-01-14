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العالم

"حماس" توافق على الصفقة

15 جانفي 2025 ()

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سلمت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأربعاء، ردها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار للوسطاء.

وحسب بيان الحركة فإن مكتبها السياسي "عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة المقترح المقدَّم من الوسطاء".

وأضافت الحركة أنها "تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين فلسطينيين قريبين من المفاوضات التي تجري بالدوحة أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى والرهائن.

وأكدت الوكالة أن "حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لاتفاق وقف إإطلاق  النار وصفقة تبادل الأسرى"، بينما قال مصدر آخر إن "حماس سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي.. بعد الاتفاق حول كافة النقاط والتفاصيل".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "نحن على وشك التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة وقد يتحقق ذلك خلال الساعات المقبلة"، مضيفا "لم نصل إلى مرحلة إبرام الاتفاق إلى حين استكمال كل شيء".

وتابع بلينكن أن الاتفاق في حال إبرامه سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في ماي الماضي.

وأوضح أن الاتفاق سيؤدي لوقف إطلاق النار وبدء "إسرائيل" بسحب قواتها والإفراج عن الرهائن والسجناء وزيادة المساعدات، وفق تعبيره.

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