Hamas accepte la proposition de cessez-le-feu

La direction du mouvement de résistance islamique (Hamas) a remis ce mercredi soir sa réponse à la proposition d'accord pour un cessez-le-feu aux médiateurs.

Selon un communiqué de Hamas, son bureau politique a tenu une réunion d'urgence pour discuter de la proposition soumise par les médiateurs.

Le mouvement a ajouté qu'il avait traité la situation avec responsabilité et de manière positive, dans le cadre de ses responsabilités envers son peuple résistant dans la bande de Gaza, afin de mettre fin à l'agression sioniste et de mettre fin aux massacres et la guerre d'extermination auxquels il est confronté.

L'agence de presse française a rapporté, citant des sources palestiniennes proches des négociations à Doha, que les mouvements Hamas et Jihad islamique avaient accepté un accord de cessez-le-feu ainsi qu'un échange de prisonniers et d'otages.

L'agence a confirmé que "Hamas et Jihad islamique ont informé les médiateurs de leur accord sur le projet final de l'accord de cessez-le-feu et l'échange de prisonniers", ajoutant qu'une autre source a indiqué que "Hamas a remis à Israël, via les médiateurs, sa réponse positive après être parvenu à un accord sur tous les points et détails".

De son côté, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déclaré : "Nous sommes sur le point de parvenir à un accord concernant la bande de Gaza, et cela pourrait se réaliser dans les prochaines heures". "Nous n'en sommes pas encore à la phase de conclusion de l'accord tant que tout n'est pas finalisé", a-t-il ajouté.

Blinken a précisé que l'accord, s'il est conclu, sera basé sur le plan proposé par le président américain Joe Biden en mai dernier. Il a également indiqué que l'accord conduira à un cessez-le-feu, au retrait des troupes israéliennes, à la libération des otages et des prisonniers, et à une augmentation de l'aide humanitaire.