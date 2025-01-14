تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاتفاق بين حركة "حماس" والكيان الصهيوني الذي ينهي العدوان المستمر على قطاع غزة منذ نحو 15 شهرا.

وحسب قناة "الجزيرة" فإن بيانا قطريا مصريا أمريكيا سيصدر يشمل ضمانات بعدم استئناف الكيان الصهيوني للحرب لاحقا.

ووفق ذات المصدر فإنه من المتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو ثلاثة من إعلان التوقيع عليه، ويتضمن بروتوكول إغاثي إنساني يرتبط بتطبيق المرحلة الأولى ويتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.

وينص وقف إطلاق النار على مرحلة مدتها 42 يوما وتم التأكيد أن الخرائط الخاصة بانسحاب قوات الاحتلال ستستند إلى خرائط ما قبل 7 أكتوبر، كما سيعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى شماله دون أي عوائق.

وحسب الاتفاق ستبدأ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد المقبل وستنسحب قوات الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهناك نقاش بشأن آلية تشغيله.

كما تضمن الاتفاق بندا بتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

من جهتها، كشفت قناة "سكاي نيوز" أن الاتفاق يؤكد على إطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة في قطاع غزة سواء الأحياء أو الأموات.

وأضافت: "الاتفاق يؤكد عودة الهدوء المستدام لقطاع غزة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي".

وتابعت: "الاتفاق يضمن السماح بعودة سكان شمال غزة خلال المرحلة الأولى كما يضمن دخول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع بواقع 600 شاحنة"، مؤكدة أن الاتفاق يضمن انسحابا صهيونيا من قطاع غزة.

وكشفت أيضا أن "المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تتضمن وقفا مؤقتا لتحليق الطائرات الحربية والاستطلاعية فوق غزة يوميا لمدة 10 ساعات".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع تفاصيل الاتفاق المنتظر، والذي يشمل الآتي:

توقع أن تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين بما في ذلك الجنود الصهاينة الذكور ووقف دائم لإطلاق النار مع الانسحاب الكامل للجنود الصوقف إطلاق النار مدته 6 أسابيع مع انسحاب تدريجي للقوات الصهيونية من وسط قطاع غزة.

عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود، مع تخصيص 300 شاحنة لشمال القطاع.

تفرج حركة حماس عن 33 رهينة صهيونية منهم جميع النساء (مجندات ومدنيات) والأطفال والرجال فوق سن 50.

حماس ستفرج عن الرهائن الإناث والشباب تحت 19 سنة أولا ثم الرجال فوق 50 عاما.

حماس ستفرج عن الرهائن على مدى ستة أسابيع، بواقع ثلاث رهائن كل أسبوع والبقية قبل نهاية الفترة.

سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة الأحياء أولا، ثم رفات الرهائن القتلى منهم.

سيفرج الكيان عن 30 معتقلا فلسطينيا مقابل كل أسرى مدني و50 مقابل كل جندية صهيونية تفرج عنها حماس.

الكيان الصهيوني سيفرج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023 بحلول نهاية المرحلة الأولى.

العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم سيعتمد على عدد الرهائن المفرج عنهم، وقد يتراوح بين 990 و1650 معتقلا فلسطينيا من منهم رجال ونساء وأطفال.

المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ في اليوم 16 من المرحلة الأولى.

من المهاينة من قطاع غزة.

من المتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة إعادة جميع جثث الأسرى الصهاينة القتلى المتبقية وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.

تضمن كل من قطر ومصر والولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق.