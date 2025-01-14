احتفالات عارمة في غزة (فيديو)

شهدت عدة مناطق في قطاع غزة احتفالات شعبية عارمة بعد تأكيد عدة مصادر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والكيان الصهيوني.

وينهي هذا الاتفاق الحرب الصهيونية المدمرة على قطاع غزة والتي تستمر منذ أكثر من 15 شهرا.

وخرج عدد كبير من الفلسطينيين في أحياء القطاع للاحتفال بقرب نهاية الأيام العصيبة التي عاشها السكان.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيون من مختلف الفئات العمرية يحملون العلم الفلسطيني ويرددون أهازيج احتفالية.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى الصهاينة في غزة.

كما أعلن مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ويرتكب الكيان صهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 157 ألف شهيدا وجريحا فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.