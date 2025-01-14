حركة "حماس" تشكر الجزائر

ألقى خليل الحية القيادي في حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، كلمة متلفزة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة. قال الحية إن "الشعب الفلسطيني لن ينسى من منح الغطاء السياسي للكيان المغتصب ليرتكب مجازره طيلة أكثر من عام، كما لن ينسى من منح آلاف الأطنان من القنابل ليبيد بها شعبنا".

واضاف القيادي في حركة المقاومة "الشعب الفلسطيني أعطى درسا للعالم في الصبر والاستبسال وكان الدرع المنيع للمقاومة".

واستذكر المتحدث الشهداء من قادة المقاومة، الذين "كانوا في الصفوف الأول، اسماعيل هنية، محمد السنوار، صالح العاروري".

وواصل "لا يمكن اليوم ألا نتحدث عن مجاهدينا الأشاوس، الذين قدموا دروسا للعالم في الشجاعة وقارعوا العدو إلى آخر لحظة من العدوان، ووضعوا العبوات وحولوا آليات العدو إلى ثوابيت".

كما شكر الحية كل من وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كحزب الله وجمهورية إيران واليمن، والوسطاء قطر ومصر.

وهنا واصل قائلا "ونستذكر كذلك المواقف المضيئة للدول التي وقفت معنا في كل الميادين ونخص بالذكر الإخوة في تركيا وجنوب إفريقيا والجزائر وروسيا والصين وماليزيا واندونيسيا وكل الدول التي وقفت مواقف مشرفة".