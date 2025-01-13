الاحتلال يفرض أمرا واقعا لتهويد القدس والأقصى

أكدت مؤسسة “أوروبيون لأجل القدس” مشاركة 60,792 مستوطنا و41,001 تحت مسمى سائح، في اقتحام المسجد الأقصى، خلال عام 2024. وقالت المؤسسة، في ملخص تنفيذي لأبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في القدس المحتلة خلال عام 2024، إن الاحتلال يستغل الانشغال بالحرب الإسرائيلية على غزة في محاولة فرض أمر واقع تهويدي جديد في مدينة القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى.

واستمرت سلطات الاحتلال في تنفيذ سياسية الإبعاد عن المسجد الأقصى أو مدينة القدس، وخلال هذا الشهر، أصدرت سلطات الاحتلال قرارات بالإبعاد بحق مقدسيين. ووثق التقرير إصدار سلطات الاحتلال 102 قرار بالإبعاد، منها 52 قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى خلال عام 2024. ووثق التقرير 161 اعتداءً نفذها المستوطنون في أحياء القدس، منها 20 اعتداء بالإيذاء الجسدي، إضافة إلى اعتداء على ممتلكات وكتابة شعارات عنصرية وحرق مركبات، ولا تشمل هذه الإحصائية الاقتحامات والممارسات خلال اقتحام المسجد الأقصى.

ورصد تقرير المؤسسة الأوروبية خلال عام 2024 أكثر من 730 انتهاكا، تمثلت في إقامة حواجز وإغلاق طرق وفرض قرارات عقاب جماعي، ووثق 8 قرارات بالمنع من السفر. ووثق التقرير 7 اعتداءات كبرى على الأقل، نفذها جنود الاحتلال أو المستوطنون. كما حرم الاحتلال، شهر مارس، الآلاف من المسيحيين، هذا العام، من الاحتفال بأعيادهم والمشاركة في طقوسهم الدينية.



