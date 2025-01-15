أمطار وثلوج على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى استمرار تساقط الأمطار والثلوج اليوم الخميس، مع تسجيل درجات حرارة متدنية في العديد من ولايات الوطن.

وفي نشرية خاصة من المستوى الثاني باللون البرتقالي، حذّرت ذات المصالح، من استمرار تساقط الثلوج بالمرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر، بكل من ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، باتنة، وخنشلة.

ويتراوح سمك الثلوج بهذه المرتفعات بين 10 و15 سم، على أن تستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما نبه الديوان، إلى تساقط أمطار معتبرة بكل من ولايات، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت، بجاية، جيجل، سكيكدة، وكذلك بورقلة، عين صالح، وإليزي.

كما حذرت ذات المصالح من برودة شديدة يتم تسجيلها بكل من ولايات البيض، النعامة، الجلفة، الأغواط، تيارت، وتيسمسيلت، وكذلك بكل من سطيف، باتنة، وبرج بوعريريج.