مستشفى سعودي – ألماني للإشراف على الرعاية الصحية للحجاج الجزائريين

وقع المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر برايك، أمس الأربعاء، اتفاقية الرعاية الصحية مع المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة، حسين شريف، للإشراف على الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام لموسم 2025.

وحسب ما أفاد به بيان للديوان، فإنه "في إطار جدول أعمال الوفد المشارك في معرض الحج في طبعته الرابعة 2025م بالمملكة العربية السعودية، وقع المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، الطاهر برايك، اتفاقية الرعاية الصحية مع المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة، الدكتور حسين شريف، للإشراف على الخدمات الصحية لحجاجنا الميامين، وذلك بحضور إطارات من الديوان".

وتدخل الاتفاقية في إطار "ضبط الخدمات المقدمة للحجاج الجزائريين الخاصة بموسم الحج 1446هـ/2025م"، وفقا لذات المصدر.