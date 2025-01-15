هذا موعد أول رحلة للحجاج هذا العام

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن موعد أول رحلات الحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة.

وأكد الوزير، في تصريح هاتفي لإذاعة القرآن الكريم في ختام زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، أن أولى رحلات الحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة لموسم الحج 1446هـ/2025م، ستكون نهاية شهر أفريل القادم.

ووقع ،المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر برايك، أمس الأربعاء ، اتفاقية الرعاية الصحية مع المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة، حسين شريف، للإشراف على الخدمات الصحية لحجاجنا الميامين، حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان للديوان.